36% избранных кандидатов на местных выборах — женщины: почему это хорошо

Как перейти от возможностей к реальным изменениям — обсуждают участники IV Украинского Женского Конгресса.

Открыла форум вице-спикерша и исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она убеждена: гендерное равенство — залог успешного развития нашего государства. Ведь политика в мире перестала быть сугубо мужским делом, а женское лидерство — это тренд.

И несмотря на то, что чаще мы ставим в пример зарубежный опыт — стоит замечать и положительные сдвиги в Украине.

Успехом Елена Кондратюк назвала то, что среди избранных кандидатов на местных выборах — 36% женщины. Но сейчас, учитывая коронакризис, они вынуждены работать в экстремальных условиях и крайне нуждаются в поддержке государства.

Мировая практика показывает, что чем больше женщин вовлечены в принятие бизнес-решений — тем лучше работает экономика, тем быстрее растет ВВП и тем счастливее люди в стране.

На IV Украинском Женскому Конгрессе со специальным обращением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Второй день IV Украинского Женского Конгресса

Во второй день IV Украинского Женского Конгресса запланировано обращение первой леди Елены Зеленской.

В формате телемоста между Киевом, Львовом и Мариуполем состоится разговор об особенностях региональной гендерной политики и децентрализации.

Ждут и выступлений послов иностранных государств, которые поделятся опытом по обеспечению политики равенства во время глобальных экономических изменений и вызовов пандемии.