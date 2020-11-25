36% избранных кандидатов на местных выборах — женщины: почему это хорошо
Как перейти от возможностей к реальным изменениям — обсуждают участники IV Украинского Женского Конгресса.
Открыла форум вице-спикерша и исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.
Она убеждена: гендерное равенство — залог успешного развития нашего государства. Ведь политика в мире перестала быть сугубо мужским делом, а женское лидерство — это тренд.
И несмотря на то, что чаще мы ставим в пример зарубежный опыт — стоит замечать и положительные сдвиги в Украине.
Успехом Елена Кондратюк назвала то, что среди избранных кандидатов на местных выборах — 36% женщины. Но сейчас, учитывая коронакризис, они вынуждены работать в экстремальных условиях и крайне нуждаются в поддержке государства.
Мировая практика показывает, что чем больше женщин вовлечены в принятие бизнес-решений — тем лучше работает экономика, тем быстрее растет ВВП и тем счастливее люди в стране.
На IV Украинском Женскому Конгрессе со специальным обращением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Второй день IV Украинского Женского Конгресса
Во второй день IV Украинского Женского Конгресса запланировано обращение первой леди Елены Зеленской.
В формате телемоста между Киевом, Львовом и Мариуполем состоится разговор об особенностях региональной гендерной политики и децентрализации.
Ждут и выступлений послов иностранных государств, которые поделятся опытом по обеспечению политики равенства во время глобальных экономических изменений и вызовов пандемии.