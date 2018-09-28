4-дневная рабочая неделя: где так работают и возможно ли в Украине

В Европе заговорили об установлении 4-дневной рабочей недели. В Швеции даже провели эксперимент и выяснили, что производительность труда у людей выросла, у них стало больше времени для решения личных проблем, они не нервничают из-за нехватки общения с семьей.

Аргументы шведов в пользу эксперимента были такими – до трети всего рабочего времени люди тратят непродуктивно: разговоры с коллегами, кофе, перекур, соцсети, личные дела.

Это удар по производительности компании. Вместо того, что б наказывать таких сотрудников, решили дать им больше выходных.

В Новой Зеландии есть компания, где люди уже работают 4 дня в неделю, а зарплату получают за все 5. И бизнес от этого не пострадал, и даже процветает.

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Уровень стресса в компании уменьшился вдвое. А четверть сотрудников заявила, что их работа, наконец, не мешает личной жизни.

Подобная модель будет работать в любой стране. Однако отечественные эксперты – скептичны. Говорят, у нас, если и смягчают график, то только из-за экономических трудностей.

Ранее Факты ICTV писали, как собираются возвращать украинцев с заработок из-за границы.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 19:49



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