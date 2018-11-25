+4 и шторм: в Одессе моржи открывают купальный сезон

На улице +4, но одесских моржей это не пугает. На пляже собрались несколько десятков человек – в ярких париках и с приподнятым настроением – открывают купальный сезон. Еще в начале недели здесь бушевал шторм, но одесситы шутят – с погодой договорились.

В клуб моржей присоединились семь новичков. К этому заранее готовились, и закаляли организм.

Кроме крепкого здоровья купание в ледяной воде способствует и психологическому выздоровлению. Моржи говорят – только зайдешь в воду, как стресс и депрессия исчезают.

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Перед нырянием измеряют температуру воды. Для моржевания стартовой считается 8 градусов.

Чтобы не шокировать организм низкой температурой, стоит заходить в воду постепенно, чтобы тело привыкло к холоду.

Перед тем, как погружаться в ледяную воду, надо проконсультироваться с врачом. Ибо хотя моржевание и добавляет здоровья, и все же имеет противопоказания.

К слову, пенопластовые подошвы, имбирный чай и моржевание – как согреться зимой.

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