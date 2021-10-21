4 млн грн ежемесячно: в Харьковской области задержали фальсификаторов Covid-сертификатов

20 октября в Харьковской области правоохранители задержали 10 человек, которые изготовили 500 поддельных сертификатов о вакцинации и более 40 тыс. справок.

Ежемесячно злоумышленники зарабатывали на этом 4 млн грн.

По данному факту в Нацполиции открыли производство сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

Сейчас в Украине за подделку Covid-сертификатов наказывают 17 тыс. грн штрафа и шестью месяцами ареста. Те, кто приобрел сфальсифицированный документ, должны оплатить лишь 850 грн штрафа или получить те же полгода ареста.

Однако правительство стремится ужесточить уголовную ответственность – штрафы предлагают увеличить в десять раз, а срок заключения – в шесть раз.

Поддельные документы о вакцинации в соцсетях стоят несколько тысяч гривен. Мошенники уверяют, что сертификат будет действительным, потому что данные занесут в официальную базу.

Клиент должен предоставить только паспортные данные, идентификационный код и подождать 21 день, необходимый для “получения” второй дозы вакцины.

В дни фиктивной инъекции заказанные вакцины просто выливают, а затем липовый документ с печатями присылают заказчику на почту.

– Большинство из тех, кто находится в больницах, – непривитые. А половина якобы привитых – с купленными бумажками. Один мужчина купил родителям сертификаты, отправил их за границу на отдых, а потом похоронил. Как теперь будет жить с этим? – возмущается врач Евгений Комаровский.

Те украинцы, которые приобрели поддельный сертификат, вакцинироваться не смогут, потому что дважды данные о них не будут вносить в базу.

Затем условно вакцинированые, попадая в реанимацию, сбивают с толку медиков, и порождают новый круг страшилок среди людей, которые удивляются тяжелому течению болезни у вакцинированных.

Ученые убеждают: смертность непривитых от коронавируса в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку.

Вакцинированные люди, если и болеют, то меньше передают вирус другим.

Сейчас же более 94% всех госпитализированных – это те, кто не иммунизировались.

Фото: Нацполиция

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