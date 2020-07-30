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Дарина Реготун, Видеоредактор

4 млн украинцев не имеют доступа к интернету – опрос

В Украине более 65% сел без скоростного интернета. По данным Министерства цифровой трансформации более 4 млн человек проживают в населенных пунктах, где нет ни одного действующего оптического провайдера. Самая худшая ситуация наблюдается на Черниговщине и Луганщине.

Причина довольно проста – для полутора миллионов украинцев интернет-услуги слишком дорогие. По подсчетам Минцифры, для подключения к сети социнфраструктуры в целом нужно 5,5 млн грн.

Министерство ожидает, что деньги на это выделять из областного, местного и госбюджета.

Также в Украине пока развивается сеть 4G. Но с недавних пор уже заговорили о введении так называемого 5G. Однако его распространение вызвало волну протестов по всему миру – в частности, в Канаде, Австралии, Великобритании и США.

Украина тоже не осталась в стороне. На сайте Офиса Президента появилась петиция с требованием “Запретить введение 5G из-за негативного влияния на здоровье”.

Интернет, Міністерство, Украина
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