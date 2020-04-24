4 года пыток. История украинца который выжил в плену боевиков и вернулся

История для тех, кто не может усидеть дома на карантине. Про гораздо жестче 4-летний карантин в тюрьмах Донецка — рассказывает Яков Кровешеев. Мужчину за проукраинскую позицию боевики не просто пытали за решеткой, а поместили в психбольницу.

Однако, несмотря на это, Яков смог найти способ как выжить. Он дождался обмена. Из плена мужчину освободили 29 декабря 2019 года.

Яков Кривошеев. Дончанин, физик-ядерщик, 3,5 лет провел в плену боевиков за проукраинскую позицию.

С оккупированного Донецкая передавал данные Украинской военным. 2016 по подозрению в шпионаже Якова задержали боевики и на допросе применили химическое пытки.

Заходит заведующий отделением, и говорит, 30 лет я практикую, ты первый шпион в моей практике. Каждый день прием препаратов, далеко опасный препарат галоперидол, сначала инъекции, затем таблетки. Не пить это не реально было, потому что по сестринскому комнаты не выпускали, пока не выпьешь.

Тяжелые 8 дней Яков провел на гауптвахте в донецком микрорайоне Босе. После 2 лет судебных заседаний Якову назначили принудительное психиатрическое лечение. В психбольнице Донецке Яков провел полтора года.

Факты ICTV ранее писали о том, как российские боевики пытают украинцев на Донбассе.

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