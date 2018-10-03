40 грн за литр: прогноз цен на бензин в Украине

Что ни день, то на 50 копеек больше – топливо в Украине дорожает бешеными темпами, и этот процесс не скоро остановится.

За последний месяц цена литра бензина выросла более чем на 2 гривны. Одна из причин такой ситуации, резкий рост мировых цен на нефть, которые уже перевалили далеко за 80 долларов за баррель и эксперты не исключают, что взлетят до 100.

– Нефть может достичь и 100 долларов, а то и выше. А это отразится и на розничных ценах. Мы должны понимать, что может быть и 35, и 40, и сколько угодно, – говорит президент Ассоциации Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Нынешние цифры на АЗС не предел.

– Тенденция роста, которую мы сейчас наблюдаем, она сохранится в ближайшие неделю-две. Далее как будет происходить ситуация, будет зависеть от факторов, влияющих на цену, – комментирует директор Научно-технического центра Психея.

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Хотя есть и позитивный сценарий: если подорожание нефти прекратится, а гривна будет стабильной, цены на топливо, есть шанс, остановятся на нынешнем уровне. А зимой бензин и дизель, вероятно, даже немного подешевеют.

К слову, за последние 2 месяца цены на бензин стремительно возросли в среднем на 3 гривны за один литр. Факты ICTV разобрались, с чем связано это повышение и чего ждать в ближайшие месяцы.

Опубликовано Октябрь, 03 в 13:33



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