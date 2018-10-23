40 минут ожиданий и забитые вагоны – что не так с городской электричкой Киева

Городская электричка – единственный шанс для многих киевлян без пробок добраться с левого берега на правый. Курсирует этот транспорт в часы пик, но интервал постоянно увеличивают количество вагонов сокращается, потому что они старые и постоянно ремонтируются – объясняют власти.

Между тем, людям приходится ждать электричку время по 40 минут. А накануне у пассажиров лопнуло терпение и ее вообще заблокировали.

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На станции Троещина-2 городской поезд ждут, как манны небесной. Правда ожидают когда 10 минут, а когда и все 40. Люди жалуются: так бывает часто и треть пассажиров – или не влезают, или втискиваются из последних сил. Едут и прицепленые к вагонам сзади.

В Киевпастрансе говорят – интервал движения зависит от Укрзализныци – потому и пропускают вперед поезда дальнего следования, поэтому и задерживаются электрички. Вагонов не хватает – так как изношенные, часто ломаются и месяцами их ремонтируют. На новые денег нет.

К слову, Факты ICTV сообщали, что киевляне заблокировали городскую электричку.

Опубликовано Октябрь, 23 в 17:16



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