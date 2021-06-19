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Андрій Майдан |

40 команд со всей Украины приняли участие в соревнованиях по тактической стрельбе на базе СБУ

Под Киевом на базе центра спецопераций СБУ состоялись соревнования по тактической стрельбе. За победу боролись 40 команд со всей Украины. Это спецназовцы СБУ, Нацгвардии, НАБУ, ГБР и представители остальных силовых структур.

Они мгновенно ликвидируют ловушки врага. За считанные секунды занимают позиции и открывают огонь на поражение. Чтобы обезвредить противника приходится даже прыгать с БТРа.

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Правда, на этот раз враг не настоящий. Целится бойцам приходится по специальным мишеням.

Так проходит почти каждый день для бойцов спецподразделения Альфа. Кроме физической подготовки, ребята шлифуют свое стрелковое мастерство.

Но на этот раз бойцы Альфы целятся не одни. Вместе с ними на полигоне восемь подразделений различных силовых структур — ГБР, НАБУ, Корд. 40 команд приехали со всей Украины, чтобы принять участие в соревнованиях по тактической стрельбе.

Более 100 задач и три дня соревнований. Бойцы стреляют из разного расстояния и на разных локациях.

Они должны продемонстрировать не только свою меткость, но и смекалку, оперативность и слаженность. Именно во время соревнований устанавливают рекорды и новые планки для других стрелков.

Подобные турниры силовики проводят ежегодно. Их посвящают воинам, погибшим на Донбассе. В соревнованиях используют оружие образцов НАТО. Автоматы Калашникова — редкость. Лучшими стрелками в этом году стали бойцы спецподразделения СБУ Альфа.

В Киеве незаконно обустроили стрелковый полигон

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную деятельность группировки, обустроившей стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Киеве.

Согласно данным СБУ, к организации полигона в Дарницком районе причастны члены общественного формирования по охране общественного порядка Муниципальная стража.

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