Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

400 грн. за килограмм: как работает ферма по выращиванию креветок в Жмеринке

Бывшую меховую фабрику в Жмеринке, которая простояла пустой 10 лет, превратили в ферму по выращиванию креветок. Там внедрили технологию вывода королевской креветки в закрытых помещениях.

В огромных аквариумах сейчас живет более 180 тыс. мальков и уже взрослых десятиногих раков. Малейших мальков трудно разглядеть – они как маковое зернышко. Малышей буквально кормят с ложечки. Для взрослых креветок готовят специальный корм из картофеля, муки, крахмала, дрожжей, рыбьего жира и поливитаминов.

Читайте: Морской дождь: в Китае с неба падали осьминоги и креветки

На ферме – закрытое помещение, где постоянно +34. Благодаря специальной соли пресную воду превратили в подобную из вод Атлантического океана. На предприятии уверяют: их система вывода креветок уникальна не только для Украины, но и для Европы.

Почти три года готовились к выводу этого деликатеса, уже сегодня поставляют в десятки ресторанов области. Можно заказать сразу на ферме по 400 грн. за килограмм. О прибыли еще не говорят, но делятся планами на будущее – в год выращивать до 80 тонн и выйти на европейский рынок.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черном море запретили вылов креветок и мидий.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Концлагерь для животных на Хмельнитчине: владелец фермы держит животных в голоде
Фермерство в Литве: как начать собственное дело с нуля
Двойная выгода и энергосбережение – новейшая ферма на Львовщине
Средиземноморские улитки – как выращивают в Украине и сколько можно заработать
Новый экспорт Украины: черная икра, устрицы, улитки и мраморная говядина
Бизнес на сухофруктах. Как с нуля создать прибыльную эко-ферму
Водные матрасы и круглосуточный массаж – как живут голландские коровы
Новые правила въезда в ЕС: что проверяют и какие возможные сложности

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка