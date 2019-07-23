400 грн. за килограмм: как работает ферма по выращиванию креветок в Жмеринке

Бывшую меховую фабрику в Жмеринке, которая простояла пустой 10 лет, превратили в ферму по выращиванию креветок. Там внедрили технологию вывода королевской креветки в закрытых помещениях.

В огромных аквариумах сейчас живет более 180 тыс. мальков и уже взрослых десятиногих раков. Малейших мальков трудно разглядеть – они как маковое зернышко. Малышей буквально кормят с ложечки. Для взрослых креветок готовят специальный корм из картофеля, муки, крахмала, дрожжей, рыбьего жира и поливитаминов.

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На ферме – закрытое помещение, где постоянно +34. Благодаря специальной соли пресную воду превратили в подобную из вод Атлантического океана. На предприятии уверяют: их система вывода креветок уникальна не только для Украины, но и для Европы.

Почти три года готовились к выводу этого деликатеса, уже сегодня поставляют в десятки ресторанов области. Можно заказать сразу на ферме по 400 грн. за килограмм. О прибыли еще не говорят, но делятся планами на будущее – в год выращивать до 80 тонн и выйти на европейский рынок.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черном море запретили вылов креветок и мидий.

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