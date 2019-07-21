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45 кандидатов: в Одессе рекордное количество мажоритарщиков борется за один округ

133 избирательный округ Одессы известный на всю страну по рекордным количеством кандидатов мажоритарщиков. За депутатский мандат здесь соревнуются сразу 45 украинцев, хотя еще за несколько дней до выборов их количество составляло 50.

Причем 43 из них являются самовыдвиженцами. Эксперты говорят, таким образом основные кандидаты пытаются завести как можно больше своих людей в районные и территориальную избирательные комиссии. За несколько минут до открытия участков уже начали появляться первые избиратели.

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Чтобы ознакомиться с предвыборной программой всех кандидатов, в среднем одесситам необходимо около часа. Впрочем, большинство избирателей приходят к участку и уже знают за кого проголосуют.

В общем, на 133 округе выборы проходят без значительных нарушений.

Напомним, в Харькове во время голосования на парламентских выборах были зафиксированы три нарушения.

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