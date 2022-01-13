Культурный бум в Украине: люди начали активно покупать книги, ходить в кино и театры

Украинцы тянутся к знаниям и прекрасному – таков итог продаж книг за “тысячу от вакцинации”.

В книжных магазинах от клиентов нет отбоя. Продавцы не успевают оформлять заказы и отправлять по адресам.

В некоторых сетях спрос вырос втрое. “Тысяча за вакцинацию” спровоцировала значительный культурный бум, люди активно покупают книги, вернулись в кинотеатры.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили: 35% полученной государственной награды за две прививки люди потратили преимущественно на книги. К началу недели электронную тысячу гривен уже получили 6 млн 400 тыс. украинцев. И миллиард гривен уже потратили.

Но о докоронавирусном рынке доходов говорить рано. Ведь театры и кино пережили месяцы локдаунов. Многие зрители не вернулись в залы из-за опасений заболеть. Ущерб оценивается в 40%. Сколько заработают на государственной тысяче, пока даже не считали.

В приподнятом настроении сейчас и те, кто издает и продает книги. Книжный бум почувствовали даже в небольших городках.

— То, что на первом месте книги, свидетельствует о читающей нации. Потому что такой бум, который был при покупке книг, нас приятно удивил. Людей интересуют книги, театры, кинотеатры, у них нет возможности, они отложат это до лучших времен. Когда у них есть возможность, скажем, лишние деньги, они с радостью потратят их на культуру, – говорит заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк.

Сейчас Министерство культуры думает, как еще поддержать желание людей читать. А издательства — как быстро удовлетворить спрос. Ведь сейчас полки украинских книжных магазинов существенно обеднели.

В рамках программы єПідтримка в приложении Дія украинцы потратили уже более 1 млрд грн. При этом граждане подали 6,8 млн заявок на получение тысячи гривен за вакцинацию.

Также украинцы открыли 7,9 млн счетов для получения “тысячи Зеленского”.

Начислено в рамках программы уже более 6 млрд грн.

В приложении Дія добавили, что у Монобанка и Альфа-Банка появилась возможность сделать пластиковую карту программы єПідтримка.

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