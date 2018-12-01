46 рейсов в 20 стран мира: как львовский аэропорт устанавливает рекорды

Львов успешно устанавливает рекорды по авиаперевозкам. Пассажиропотоки впечатляют – 1 млн. 800 тыс. путешественников воспользовались услугами местного аэропорта за последний год. В 2016 году из Львова выполняли 26 рейсов, сейчас это количество возросло до 46 в 20 стран мира. И переговоры с перевозчиками продолжаются.

Уже известно, – с Нового года комфортно, а главное быстро можно будет добраться Латвии и Дании. В этом году здесь появились рейсы сразу трех европейских лоукостеров. Билеты подешевели – и люди начали летать.

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Сейчас Львов в лидерах среди украинских региональных аэропортов. Главное преимущество – новая инфраструктура. За час здесь могут принимать 2 тыс. пассажиров и обслуживать 15 рейсов. Восстановление полноценной работы аэропорта было одним из приоритетов городской власти. Ведь поток туристов в столицу Галичины постоянно растет, и половина из них пользуется самолетами.

В прошлом году Львов в общем принял почти 3 млн. туристов и по самым скромным подсчетам они потратили в 17 млрд гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что несмотря на военное положение в Украине, аэропорт Борисполь будет работать в штатном режиме.

Опубликовано Декабрь, 01 в 15:34



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