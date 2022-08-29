Абсолютно логическое начало деоккупации после подготовительных действий: Хлань об операции по освобождению Херсона

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань прокомментировал события на Херсонщине и контрнаступление украинцев.

— Оккупанты выбиты с первой линии своей обороны, покидают ее, отступают и даже не только войска “ДНР”, но и десантно-штурмовые бригады РФ, которые находились под прикрытием этих войск “ДНР”, — говорит Хлань.

Также он отметил, что “это происходит не только на одном направлении, но и по всей линии фронта. Это абсолютно логичное начало деоккупации после подготовительных действий, которые проводили ВСУ в последний месяц, последовательно уничтожая и тыловые склады, и накопления врага”.

Кроме того, Хлань заявил, что минувшие сутки были продуктивными и результативными, если взглянуть на географию уничтожения россиян, их техники и складов.

— Абсолютно последовательное начало контрнаступления и деоккупации Херсонщины, потому что транспортные маршруты, мосты, через которые оккупанты перекидывали технику, боекомплекты, усиливая линию фронта, на сегодняшний день не проездные, оккупанты не могут ничего перекидывать. Мы все ждем хороших новостей, деоккупации родной земли, Херсона и Херсонщины, – говорит Хлань.

Советник главы Херсонской ОВА также прокомментировал возможные варианты отступления оккупантов.

– Единственное, как можно убегать сейчас – либо на лотках, либо пешком бежать по мосту. Ну, пусть их больше соберется и они колонной двигаются по мосту. Это будет лучшая мишень для нашей артиллерии, – добавляет он.

Напомним, что 29 августа появилась информация, что ВСУ начали операцию по освобождению Херсона.

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