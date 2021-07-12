475 млн грн залога: экс-заместителя министра Павловского арестовали на два месяца

Печерский суд Киева удовлетворил в полном объеме ходатайство следователей Государственного бюро расследования об аресте бывшего заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского.

За решеткой он будет находиться два месяца с альтернативой внесения залога 475 млн грн.

Экс-заместителю министра Игорю Павловскому, председателю правления завода Кузница на Рыбальском Валерию Шандре, а также еще двум бывшим начальникам департаментов Минобороны сообщили о подозрении 2 июля.

Их подозревают в сговоре и организации поставок в армию военной техники низкого качества в 2016-2018 годах.

Речь идет, в частности, о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

Убытки от действий фигурантов оценивают в почти 500 млн грн.

Сейчас под стражей все четверо фигурантов дела. Общая сумма залога для них – 1 млрд 800 тыс. грн.

Фото: Dreamstime

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