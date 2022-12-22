Работают без отдыха: как украинские энергетики борются с последствиями ракетного террора РФ

ВСУ освобождают территории, и туда возвращается электроснабжение. Украинские энергетики сегодня делают буквально невозможное, чтобы украинский энергетический фронт выстоял. Они сражаются с блэкаутами! Балансируют с переключениями – чтобы у каждого украинца в доме был свет. И без колебаний едут восстанавливать уничтоженную или поврежденную энергосистему деоккупированных городов и сел. Часто работают в снег и в дождь, без сна и передышки.

С самого утра и до позднего вечера. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник – День энергетика. Как, например, в Черкасской области. Там бригады электриков расчищают электролинии и помогают пострадавшим соседним регионам. Недавно бригада вернулась из Николаева. Там с марта не было света. Большинство важного оборудования повреждено обстрелами.

Александр Пихур – электромонтер высоковольтных линий рассказал, что как только узнал, что нужно ехать помогать Николаевской области, несмотря на волнения родных, согласился без колебаний.

Я когда-то смотрел на Снигирёвку, как она пострадала после того фашистского нашествия, то мне хотелось принести людям какое-то добро. И я с радостью уехал туда. – Александр Пихур, электромонтер высоковольтных линий

Черкащане были шокированы увиденным в Снигирёвке. Вокруг все разбомблено и разбито. Многие высоковольтные линии разрушены, провода оборваны, опоры повалены. Восстанавливать их пришлось под постоянным дождем и в грязи. Электрики работали с самого утра и до позднего вечера в течение двух недель. Шли за саперами.

Сначала мы немного боялись. Прошлись, смотрели, а потом уже, я вам скажу, никто не обращал внимания на это. Уже просто делали свое дело и все. Было очень много повреждений. Я такого в жизни не видел. – Александр Пихур, электромонтер высоковольтных линий

Служба высоковольтных линий, где работает Александр, обслуживает более трех тысяч километров высоковольтных линий Черкасской области. В службе – пять бригад. Сейчас у каждой, кроме работы в своем регионе, еще и помощь соседним.

В командировке мы работали с раннего утра и до темноты. Даже в темное время восстанавливали, ремонтировали для того, чтобы у людей был свет. – Александр Келеберда, начальник службы высоковольтных линий «Черкассыоблэнерго»

Бригады ездят восстанавливать электросети в пострадавшие регионы по очереди. Первая была в начале октября. Остальные – держат фронт дома. Из-за постоянных обстрелов Россией энергетических объектов Украины, специалисты на местах делают буквально невозможное – иногда через несколько часов возвращают людям свет.

На такую тяжелую работу принимают только высококвалифицированные рабочие. А их сейчас – нет. Потому что такие и на фронте – на вес золота. Многие энергетики воюют. Тыл держат и за себя, и за них оставшиеся. Но они не сетуют. Ибо не понаслышке знают цену победе.

Когда смотришь на людей, ты не чувствуешь усталости, ты уже видишь, что делаешь добро и все становится хорошо. Мы приближаем свою победу. Мы понемногу делаем то, что умеем делать, и обязательно скоро будет наша победа. – Александр Пихур, электромонтер высоковольтных линий

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