5-разовое питание и круглосуточный присмотр: как живут пожилые люди в Исландии

Родился, выучился, женился. Прожил счастливую долгую жизнь, а дальше – следующий, обязательный этап в жизни каждого исландца – дом престарелых. В одном из таких заведений живет 202 человека. Кормят стариков 5 раз в день.

Самому старшему из жителей – 108 лет, самому молодому – 60. Состояние здоровья человека и его неспособность справиться с повседневными задачами – решающие, чтобы попасть сюда. Здесь старики под опекой, в том числе медицинской, 24 часа в сутки.

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Месяц пребывания здесь стоит 3600 долларов. Средняя пенсия в Исландии – в районе 2500. Если ты нуждаешься в постоянном уходе, а денег не имеешь – заплатит государство. Упрекнуть детей или внуков, отдавших стариков в такой дом, здесь никому и в голову не приходит.

Есть здесь и те, кто приходит на дневной стационар – чуть подлечиться, пообщаться. День пребывания с процедурами, едой и даже такси в обе стороны – 10 долларов. Это копейки в стране, где чашечка кофе – 3 доллара.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что ученые остановили процесс старения

Опубликовано Октябрь, 04 в 20:14



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