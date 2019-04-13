5 лет АТО. Как начиналась война в Донбассе и как освобождали Краматорск
Ровно пять лет назад, 13 апреля 2014, началась антитеррористическая операция. Ее объявлению предшествовало увлечение Славянска, Краматорска и других городов Донбасса, что произошло на день раньше. Жители Краматорска с ужасом вспоминают жизнь в оккупации. Силовики говорят: так называемый “русский мир” ни победил в этих городах, потому что не имел поддержки населения. Напротив, освободителей поддерживали горожане, проукраински настроеные.
13 апреля в район Славянска и Краматорска переброшены спецподразделения Службы безопасности Украины и ВСУ. Местные патриоты встретили силовиков гостинцами.
Воины дислоцировались вблизи завода Донмет. В столовой предприятия им готовили обеды. Но освободить Краматорск удалось не сразу. Жизнь в Краматорске регулировалось не законами, а приказами вооруженных бандитов.
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Украинская армия пытается отбить у врага город. Воюют не только оружием. Чтобы донести информацию до людей в оккупации, сказать им, что Украина непременно освободит Краматорск, что горожане не забыты, СБУ разбрасывает листовки. В конце концов, в начале июля боевики бегут из Славянска и Краматорска в Горловку и Донецк. Одна из причин, почему “русский мир” здесь не победил – местные не поддерживали террористов и не хотели отсоединяться от Украины.
Часто жителей Донбасса обвиняют в отсутствии патриотизма. На самом деле среди тех, кто здесь живет, мало, кто хотел отделиться, здесь есть разные люди, так же, как во Львове, Киеве или Одессе.
К слову, как восстанавливают уничтоженный террористами Краматорск.