Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Россия

5 лет оккупации: Крым поглотили общероссийская коррупция и несвобода

Крым поглотили общероссийская коррупция и несвобода. Так пишет британское издание The Economist.

За 5 лет под сапогом России Крым столкнулся с репрессиями и взяточничеством, пишут журналисты. К тому же на полуострове неэффективна сфера управления, инфляция и падение зарплат.

Читайте: Оккупационный “суд” в Крыму арестовал восемь крымских татар

Вызван аннексией патриотический пыл угас, говорят изданию крымские бизнесмены. Западные санкции мешают бизнесу, потому что частные инвестиции – редкость.

Большинство банков, даже российские, не хотят работать на полуострове, потому что не считают регион стабильным. Также у крымчан проблемы с получением виз в другие страны, большинство из которых не признают аннексии. Местные говорят, Россия стирает все, что напоминает об Украине, и этнических украинцев в Крыму все меньше.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики вновь совершают обыски в украинцев и крымских татар.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева
Путин и наркотики: где РФ берет деньги на войну с Украиной
Завербованный Россией мужчина пытался совершить масштабный теракт на Харьковщине
США предоставят Украине почти $700 млн на оборону и борьбу с коррупцией
Родственники пассажиров рейса МН17 вышли на протест под посольство РФ в Нидерландах
Марш в поддержку Голунова: задержан Навальный и еще более 400 человек (ОНЛАЙН)
Хватали и били дубинками: как разгоняли митинг в поддержку Голунова в Москве
Тайные сделки Кремля: РФ хочет превратить Африку в стратегический центр

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка