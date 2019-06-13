5 лет оккупации: Крым поглотили общероссийская коррупция и несвобода

Крым поглотили общероссийская коррупция и несвобода. Так пишет британское издание The Economist.

За 5 лет под сапогом России Крым столкнулся с репрессиями и взяточничеством, пишут журналисты. К тому же на полуострове неэффективна сфера управления, инфляция и падение зарплат.

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Вызван аннексией патриотический пыл угас, говорят изданию крымские бизнесмены. Западные санкции мешают бизнесу, потому что частные инвестиции – редкость.

Большинство банков, даже российские, не хотят работать на полуострове, потому что не считают регион стабильным. Также у крымчан проблемы с получением виз в другие страны, большинство из которых не признают аннексии. Местные говорят, Россия стирает все, что напоминает об Украине, и этнических украинцев в Крыму все меньше.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики вновь совершают обыски в украинцев и крымских татар.

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