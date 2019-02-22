5 лет с момента побега Януковича: что удалось вернуть из награбленного и что осталось

Он оставил Украину голой и с миллиардными долгами перед миром: именно этой ночью, ровно 5 лет назад, трусливый диктатор Янукович сбежал из Украины. В тот день, в десять вечера его обслуживающий персонал собрал все самое ценное в Межигорье и загрузил в вертолеты и грузовики.

Сначала он прибыл в Харьков, затем его видели в Донецке. Но через устойчивость пограничников местного аэропорта, Януковичу пришлось бежать в Россию через Крым. После правления так называемых профессионалов, страна оказалась на грани дефолта. По разным данным команда Януковича вывезла несколько сотен миллиардов долларов.

Как жили тогдашние чиновники и на что тратили наворованное, украинцы увидели сразу после Революции Достоинства. Новая власть обещала, имущество беглецов конфискуют, а украденные миллиарды вернут в госбюджет.

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В первые годы после Евромайдана счета ближайшего окружения Януковича блокировали в украинских и зарубежных банках. Но работой силовиков антикоррупционные эксперты недовольны. Говорят, сколько именно денег поступило в госказну остается тайной. Из-за границы следователи вернули только 500 млн долларов. Потому что соратники Януковича через Европейский суд снимают аресты со своих счетов. До сих пор государство не контролирует имения Януковича в Межигорье и Сухолучье.

В таком состоянии большинство имущества соратников Януковича. Но, даже находясь за границей, они не собираются терять свою собственность. В начале года Печерский суд столицы снял арест с 20 земельных участков экс-министра внутренних дел Захарченко. А также из трех его домов. В Генпрокуратуре подали апелляцию. Там утверждают, именно из-за нереформированные суды, имеем следующие результаты.

Юрий Луценко признается, наполнить бюджет краденым не просто. Ведь соратники Януковича все оформляли не на себя, а на оффшорные фирмы и на других людей. И чтобы разобраться в этих схемах нужно много времени и доказательств. Потому что до этого наши силовики с таким делами не сталкивались. Но в Генпрокуратуре обещают в ближайшее время нас ждет еще не одна громкая спецконфискация.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Янукович пытается вернуть Межигорье и вертолетную площадку.

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