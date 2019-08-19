5 лет гибели Марка Паславского: кем был воин-американец украинского происхождения

5 лет назад под Иловайском погиб Марк Паславский, человек-легенда, американец украинского происхождения, который пошел воевать на Донбасс. Ему посвятили выставку Нью-Йорк Иловайск: выбор. и документальный фильм Жизнь за жизнь. Made in ukraine.

89-летняя Арина Паславская прилетела в Киев из далекого Нью-Йорка, чтобы почтить память своего сына.

Марк Паславский родился в 1959 году в украинской семье в Нью-Йорке, был пластуном, окончил престижную военную академию Вест-Пойнт. Американскую армию покинул в 1991 году майором и вскоре переехал в Украину.

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Во время Революции Достоинства не смог остаться в стороне, участвовал в боях в центре Киева 20 февраля 2014 года. С началом войны на Востоке вступил в батальон Донбасс.

В апреля 2014 года принял украинское гражданство. В честь Ивана Франко взял позывной Франко. Марко Паславский погиб при освобождение Иловайская 19 августа 2014, получив три осколки в спину.

Документальную драму с элементами постановки режиссер Олег Ущенко посвятил Марку Паславскому. Говорит, он был настолько ярким, честным, волевым и многоплановым, что не сделать фильм о таком человеке было бы преступлением.

Посмертно Марка Паславского наградили орденом Даниила Галицкого и почтили отличием Народный Герой Украины. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве рядом с Героями Крут и Героем Небесной сотни Александром Клитинским.

Напомним, в зоне проведения ООС неосторожное обращение с оружием привело к смерти военнослужащего.

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