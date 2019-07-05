5 лет освобождения от оккупации: как живут сегодня Славянск и Краматорск

Жители Краматорска и Славянска были под оккупацией боевиков почти три месяца и на себе почувствовали «преимущества» так называемого русского мира. Аресты, подвалы, отжим имущества, убийства, разрушенные дома – все это происходило на улицах этих городов в апреле-июне 2014 года.

По российскому сценарию, отработанному в Крыму, задачей боевиков номер один было провести референдум и создать псевдо-республики. Но не получилось. Ровно 5 лет назад Вооруженные силы Украины освободили Славянск и Краматорск от оккупации.

На въезде в Славянск – соленые озера. Местные называют их маленькими морями, загорают, купаются – такое впечатление, что там никогда не было войны.

Славянск, 12 апреля 2014-го. Вооруженные российские отряды во главе с ФСБшниками захватывают городской отдел милиции и местную СБУ. Главарь банды Игорь Гиркин поселился в здании СБУ – руководил террористами на первом этаже, а внизу, в подвалах боевики устроили настоящие комнаты пыток украинским патриотам.

В подвалах Гиркина сидели многие – за освобождение боевики требовали элитные машины и деньги – до миллиона долларов. Кто сопротивлялся – зверски пытали или убивали.

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Почти одновременно боевики захватили милицию в Краматорске, в нескольких километрах от Славянска. Здание обросло триколорами и флагами псевдореспублики ДНР.

Вооруженные террористы называли себя донбассовцами, но не знали названий городов, а бордюры называли поребриками. Под страхом смерти более тысячи краматорцев вышли на митинг под окруженную боевиками милицию и кричали: Вон из Украины.

Российские оккупационные войска захватили телебашню на горе Карачун, включили путинскую пропаганду и промывали оккупированным украинам мозги о карателях бандеровцах и распятых мальчиках. Под дулами автоматов организовали псевдореферендум за так называемые ДНР и ЛНР.

Почти три месяца ожесточенных боев, сотни убитых и раненых, и в конце концов – украинская армия входит в Славянск и Краматорск. Главари террористов Гиркин, Моторола и Бабай сбежали вместе с остальными бандитами

Владимир Сергиенко совладелец завода ДОНМЕТ на 200 рабочих мест торгует с Европой, купил 15 новых станков. Говорит, что вести бизнес гораздо легче. Власть Януковича облагала данью в десятки тысяч долларов ежегодно, террористы так называемой ДНР похищали автобусы вместе с водителями. Поэтому когда 5 июля 2014-го по улицам Краматорска поехали танки с желто-синими флагами – как заново родился.

Сейчас в Славянске и Краматорске европейские дороги, новые троллейбусы, ремонтируют школы и открывают кафе, ходить в вышиванке и говорить на украинском и модно, и безопасно. Местные тоже жалуются на высокие тарифы и низкие пенсии, но псевдореспублик там не ждут.

К слову, Факты ICTV рассказывали о 5 годовщине оккупации Крыма.

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