50 управляемых бомб на Авдеевку | Борьба с коррупцией | Новости Факты ICTV за 25.10.2023

— Атака на Хмельницкую область – пострадали 30 человек;

— Враг ударил по территории неподалеку от Хмельницкой АЭС;

— Русские сбросили на Авдеевку и окрестности более 50 управляемых авиабомб;

— Украина сейчас производит снарядов в разы больше чем в прошлом году;

— Поддержка Украины – главная задача НАТО;

— История взрывотехников Нацполиции из Харьковской области;

— Украинская экономика начала активнее восстанавливаться;

— Борьба с коррупцией;

— Подозрение эксдепутату Максиму Микитасю;

– Украине возросла потребность в военных врачах.

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