Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
50 управляемых бомб на Авдеевку | Борьба с коррупцией | Новости Факты ICTV за 25.10.2023
— Атака на Хмельницкую область – пострадали 30 человек;
— Враг ударил по территории неподалеку от Хмельницкой АЭС;
— Русские сбросили на Авдеевку и окрестности более 50 управляемых авиабомб;
— Украина сейчас производит снарядов в разы больше чем в прошлом году;
— Поддержка Украины – главная задача НАТО;
— История взрывотехников Нацполиции из Харьковской области;
— Украинская экономика начала активнее восстанавливаться;
— Борьба с коррупцией;
— Подозрение эксдепутату Максиму Микитасю;
– Украине возросла потребность в военных врачах.
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