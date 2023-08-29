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Мария Малевская, журналист Вікна. Новини

Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении

Россияне не оставляют попыток наступать на восточном направлении, несмотря на большие потери, пытаются продвинуться в сторону Марьинки и Авдеевки.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии более десятка населенных пунктов. Бойцы отдельного отряда спецназначения Омега Нацгвардии отстаивают тамошние позиции. Они слышали, как россияне поднимают в небо авиацию, как без остановки над головами работают беспилотники.

Если в начале вторжения 95% ранений на фронте, по подсчетам медиков, были минно-взрывными, то сейчас эти цифры уже совсем другие.

Среди медиков в одном из стабилизационных пунктов на Лиманском направлении можно встретить и первого заместителя мэра Коломыи, и председателя одной из громад, и добровольцев студентов-интернов.

Олег Токарчук в этом стабилизационном пункте в нескольких километрах от линии фронта — главный. На его глазах было около полусотни армейцев, которых сюда привозили в состоянии клинической смерти. Спасти не смогли только шестерых. Немалый процент пациентов на Лиманском направлении – это контузии.

Олег Токарчук до вторжения был первым заместителем мэра Коломыи. Первые несколько дней работал с переселенцами, обустраивал бомбоубежища, а затем – не стерпел и ушел на фронт.

24-летняя Елена – доброволица Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова. Она – кардиолог, параллельно с ротациями на фронт заканчивающая интернатуру. Самое тяжелое, говорит, когда понимаешь возраст раненого, которого эвакуируешь. С ней в экипаже работает Вийт. Работу здесь, на Лиманском направлении, объединяет с госслужбой: он – глава ОТГ на Прикарпатье.

Передова, Факти ICTV
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