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53 команды и 3 тыс. км безлюдных территорий: гонки авто на солнечных батареях в Австралии

Зрелищные гонки авто на солнечных батареях происходят в Австралии. 53 команды должны преодолеть более 3 тыс. км безлюдных территорий.

Одна из команд – это студенты технического университета немецкого города Аахен, которые поддерживают своего гонщика. Фактически, весь кузов автомобиля – солнечные батареи, их 840. Машину к гонкам готовили два года. Внутри для водителя минимум места. Остальное занимает ультрасовременное оборудование.

Скорость зависит от солнца – больше облаков, машина едет медленнее. Но запаса энергии все равно хватает, чтобы продолжать гонку.

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Аэродинамический дизайн превращает авто в парус. Машина понимает направление ветра и подстраивается под него ради увеличения скорости. Но слишком сильный ветер становится преградой и сдувает машину с дороги.

Поэтому команда выстроилась в ряд и защищала хрупкие солнечные батареи. Водитель рискнул, ведь был на 4 месте и имел все шансы на победу, поэтому продолжил гонку, но ветер вдруг оказался сильнее. К счастью, гонщик в аварии не пострадал.

Ремонтировали авто просто в пустыне. Команда выбросила поврежденные части, вставила лобовое стекло, и все заклеила скотчем. Поэтому немецкий автомобиль смог снова поехать и добрался до финиша шестым.

Участники говорят: нынешние модели экспериментальные, но главное, что они доказали – автомобили с двигателями на солнечной энергии не только выносливые, но и ездят на большой скорости. И за ними будущее.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как супруги из Черкасс связали жизнь с автогонками.

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