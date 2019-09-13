6-часовые очереди без регистрации онлайн. В Черновцах ЗАГС работает в обычной квартире

Черновицкий городской ЗАГС четверть века работает в приспособленной жилой квартире. Родители с детьми, пенсионеры, люди, которые получают свидетельство о смерти, разводе и пары, вступающих в брак. Узкие, душные коридоры ежедневно принимают сотни людей. К тому же, чтобы получить справку, червнивчани вынуждены в очереди выстоять несколько часов. О нечеловеческих условиях для посетителей и самих работников говорят не первый год.

Эти очереди в городском ЗАГСе месяц назад сняла Анна. Женщина обновляла свидетельства о рождении для своих детей. Говорит, это было настоящее пекло. Лишь что бы подать документы в очереди простояла 6 часов.

Анна на прием пыталась зарегистрироваться онлайн, но сайт не работал. Именно поэтому вынуждены очередь занимать на рассвете.

Смотрите: Вместо отселения – ремонт. Количество и опасность аварийных домов в Украине

Сейчас в коридорах городского ЗАГСа меньше людно, но порядка с оформлением так и не привели.

Когда-то здесь была квартира, 25 лет назад там поселился городской ЗАГС. Здесь нет достаточного количества туалетов. А лестницы настолько стремительны, что преодолеть их родителям с колясками, или пенсионерами, настоящее испытание.

В Черновцах есть Дворец торжественных событий. Там также проводят свадебные церемонии, сооружение в подчинении управления культуры. Горожане требуют переселить туда и городской ЗАГС.

Пока городские управленцы не могут поделить дома, страдают жители Черновцов. И продолжают выстаивать долгие очереди в неприспособленных коридорах ЗАГСа, чтобы получить хотя бы какую-то бумажку.

Кстати, ранее Факты ICTV писали о причинах брошенных авто в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.