6-летняя Настя страдает редкой болезнью: нужно 18 тыс. грн
Маленькая Настя нуждается в нашей с вами помощи.
Девочка страдает редким генетическим заболеванием – синдромом Лежена. В свои 6 лет учится ходить и говорить.
Читайте: У годовалого Ромы редкая болезнь гистиоцитоз. Мама просит помощи
Настя прошла уже 5 курсов реабилитации, нонужен шестой. Малышку готовы принять во Львовском центре реабилитации, но на это нужно 18 тыс. грн. Семья таких денег не имеет, впрочем, каждый из нас может помочь.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как помочь собрать деньги на питание для сирот.
2019-06-21
Теги: Благотворительность, ПомощьЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.