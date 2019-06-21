6-летняя Настя страдает редкой болезнью: нужно 18 тыс. грн

Маленькая Настя нуждается в нашей с вами помощи.

Девочка страдает редким генетическим заболеванием – синдромом Лежена. В свои 6 лет учится ходить и говорить.

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Настя прошла уже 5 курсов реабилитации, нонужен шестой. Малышку готовы принять во Львовском центре реабилитации, но на это нужно 18 тыс. грн. Семья таких денег не имеет, впрочем, каждый из нас может помочь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как помочь собрать деньги на питание для сирот.

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