Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

6-летняя Настя страдает редкой болезнью: нужно 18 тыс. грн

Маленькая Настя нуждается в нашей с вами помощи.

Девочка страдает редким генетическим заболеванием – синдромом Лежена. В свои 6 лет учится ходить и говорить.

Читайте: У годовалого Ромы редкая болезнь гистиоцитоз. Мама просит помощи

Настя прошла уже 5 курсов реабилитации, нонужен шестой. Малышку готовы принять во Львовском центре реабилитации, но на это нужно 18 тыс. грн. Семья таких денег не имеет, впрочем, каждый из нас может помочь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как помочь собрать деньги на питание для сирот.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $700 млн
США отправили в Украину груз гуманитарной помощи
В США предлагают поставлять Украине ракеты класса “земля-воздух”
Зайцы изменят мир! 10-летняя девочка шьет игрушки, чтобы спасти жизнь школьника
Редкая онкология в 32! Надежда из Запорожья нуждается в помощи
Одинаковое детство: благотворительный фотопроект ко Дню защиты детей
Звездный Кураж базар: цель и кому помогают
У 5-летней Евы рак почки: ребенку нужна срочная помощь

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка