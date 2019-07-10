6 тыс. семей за 2 года: как проект Каритас поддерживает переселенцев из Донбасса

На Прикарпатье презентовали фотопроект о помощи, в казалось бы безвыходной ситуации – жизнь и адаптацию беженцев из разрушенных и уничтоженных войной на востоке семей. Их сотни тысяч, может миллионы. Многие из них до сих пор нуждаются в материальной поддержке. Еще больше они нуждаются в психологической поддержке, а главное интеграции в общество на обжитых местах. Именно этим занимается один из проектов Каритас. Действует он более двух лет в семи областных центрах Украины, работает при поддержке польских коллег с Каритас.

На Прикарпатье Кирилл вместе с матерью и дедушкой живут в чужом доме бесплатно, платят только за коммунальные услуги. Дома в Попасной в них четыре-комнатная квартира, но возвращаться туда беглецы не спешат.

Читайте: В Киеве группа переселенцев из Донбасса организовала канал финансирования “ДНР”

Дарья переселенка из Луганской области. Несмотря на все испытания она живет надеждой на лучшее: посещает музыкальную школу, театральный кружок и помогает маме восстановить семейное дело – козью ферму. Большое хозяйство в родном Лутугино Луганской пришлось отдать за бесценок. Первую козу на новом месте приобрели в кредит. Сейчас имеют десять взрослых и столько же маленьких.

Только материальная помощь проблемы не решит. Поэтому в Украине действуют центры, которые помогают таким семьям интегрироваться в новое для них общество.

Польша во время военного конфликта всегда поддерживала Украину. Только на гуманитарные и социальные миссии передали на более 80 миллионов гривен. Их волонтеры и психологи работают на линии разграничения, а еще помогают беглецам интегрироваться в мирную, но чужую для них жизнь.

Проект действует более двух лет в семи областных центрах Украины. За это время помощь получили более шесть тысяч семей, в различных проектов и мероприятий присоединились почти 30 тысяч украинцев.

Напомним, Факты ICTV писали о бойцах-переселенцах, живущих в постоянном ожидании момента, когда можно будет вернуться домой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.