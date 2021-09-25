6 тыс. военных из 15 стран. Учения Rapid Trident на Яворовском полигоне

Многонациональный батальон в рейде. Задача найти и уничтожить условного противника. Задача сложная — ведь бой происходит в городе. На полигоне специально воссоздали застройку Луганской и Донецкой областей.

По легенде учений город захватили террористы. Их роль сейчас выполняют украинские военные подразделения OPFOR. Они действуют жестко и непредсказуемо.

Часть пехотинцев атакуют врага, остальные под прикрытием танков и бронетранспортеров эвакуируют мирных жителей. Между тем десантники высаживаются на крышу самого высокого здания и оттуда берут под контроль прилегающую территорию.

Бойцы говорят, это не первые подобные учения, и во время прошлых маневров научились сотрудничать с натовскими союзниками.

Обучение Rapid Trident на Яворовском полигоне проходят уже 25 лет подряд. В этом году одновременно съехались почти 6 тыс. военнослужащих из 15 стран мира — США, Литвы, Канады, Польши, Румынии и Болгарии.

Завершающим этапом учений будет оценка подразделений, в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Продлится обучение до 1 октября.

Учения на границе с оккупированным Крымом

В Херсонской области, на административной границе с временно оккупированным Крымом, прошли военные тактические учения.

Боевые задачи военные отрабатывали с помощью реактивных систем залпового огня Ураган.

Украинские бойцы учились попадать в цели, расположенные на расстоянии более 30 км.

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