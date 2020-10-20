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600 грн за голос и срыв агитации: топ махинаций перед местными выборами

С начала сентября в Украине было открыто более 1,5 тыс. уголовных дел за нарушения избирательного процесса.

Комитет избирателей Украины фиксирует и черный пиар, и незаконную агитацию и так называемый избирательный туризм, когда люди преднамеренно меняют место регистрации, чтобы проголосовать в конкретной громаде.

— Сейчас мы наблюдаем фазу напряжения и роста фактов насилия. Я не помню кампании, когда массово портили агитационные материалы — с помощью ножей, раскраски. Нападения на кандидатов с использованием зеленки. Все таки это аномально высокие показатели, — рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Уже более 10 лет используется всем известная практика открытия детских площадок, когда кандидаты “покупают” благосклонность электората за государственные средства.

Эксперты убеждены, что местные выборы 2020 очень конкурентные, но кое конкуренция выходит за рамки закона.

В городе Подольск Одесской области полиция обнаружила ряд правонарушений: одна из партий неудачно предлагала взятку члену избирательной комиссии, а за голос избирателя предлагается от 50 до 600 грн.

— Без реакции и контроля со стороны правоохранительных органов, общественности и журналистов существует серьезный риск того, что результаты выборов будут сфальсифицированы, — добавляет народный депутат Украины народный депутат Украины.

Социологическая группа Рейтинг сообщает, что каждый шестой украинец одобрительно отзывается о раздаче продуктов и денег на выборах, каждый пятый — нейтрально.

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