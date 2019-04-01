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64% за Порошенко, 41% за Зеленского. За кого проголосовали за рубежом

На зарубежных участках было людно. Очереди и удлиненное время для голосования. Подсчет голосов там еще продолжается. Но в целом лидирует Петр Порошенко – за него более 38 избирателей. Впрочем, подсчет бюллетеней еще продолжается.

Украинские избиратели за рубежом в этот раз продемонстрировали значительную активность. На голосовании были очереди, а в Польше работу участка пришлось продолжить, потому что несколько сотен человек по состоянию на 8 вечера проголосовать не успели.

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Пока в Польше лидирует Владимир Зеленский – за него почти 41%. Впрочем, бюллетеней там пока посчитали только половину.

Голосовали в Чехии 862 человека. Там также лидирует Зеленский, и также посчитали только половину голосов.

Голосование в Штатах – на другом полушарии, завершилось несколько часов назад. После подсчета четверти бюллетеней, в Штатах лидирует Петр Порошенко – пока за него более 64%.

К слову, голосование украинцев в Польше: как прошло и количество избирателей.

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