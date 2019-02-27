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65 тыс. грн для семей погибших воинов АТО Черкащины: благотворительный фонд “Разом”

На днях состоялся благотворительный аукцион, который был призван собрать средства для семей погибших воинов АТО Черкасской области. На аукцион было выставлено детские работы, объединенные единой тематикой – любовь к родной земле и стремление восстановления мира на ней. Организовал мероприятие Благотворительный фонд Людмилы Русалиной “Разом”.

Благотворительное мероприятие состоялось в городе Золотоноша, поскольку именно оттуда выслано на конкурс наибольшее количество работ.

Вдохновили организаторов на такое мероприятие дети.

Вырученные на аукционе средства, а это почти 65 тысяч гривен, передадут семьям погибших воинов АТО Черкасской области.

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Благотворительный фонд Людмилы Русалиной “Разом” надеется, что такими мероприятиями привлекут внимание к крайне важной и актуальной проблеме Востока.

Ранее Факты ICTV писали, как помогают недоношенным детям.

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