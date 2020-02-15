7-й километр в Одессе: сможет ли выдержать конкуренцию с интернет-шопингом

Одесский рынок 7-й километр – известный чуть ли не каждому украинцу. Сюда перед началом нового учебного года приезжают сотни тысяч людей, чтобы обновить гардероб или приобрести новую технику.

На рынке можно найти товар на любой вкус. Однако с приходом диджитализации, жизнь на Седьмом несколько изменилась.

В последние годы большой рыночный механизм не может быстро реагировать на современные потребности, с началом войны покупателей значительно меньше. Экономисты прогнозируют, если 7-й километр не будет менять профиль – то уйдет в забвение.

Подробности в сюжете Назара Бурхана на YouTube Фактов ICTV.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как не стать жертвой маркетинговых ходов.

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