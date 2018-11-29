7 спален и 5 санузлов. Во Львове монахине с шестью детьми подарили новый дом

Они не имели полноценного детства, не знали, что такое родительская забота. Единственным близким человеком для них стала монахиня. Во Львове монахиня взяла под опеку шестерых девушек. Чтобы быть вместе, 2,5 года большая семья должна была тесниться в арендованной квартире. Однако сейчас, у них настоящий праздник. Городская власть подарила девушкам новый дом – в просторной квартире обустроили детский дом семейного типа.

Самой старшей девушке- 17, наименьшей – 9. У каждой за плечами нелегкая судьба. Но скучать не дает сестра Юлия. Монахиня нашла особый индивидуальный подход к детям.

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Единые правила, которые установила дома так названная мама – соблюдать порядок, не гулять допоздна и уважать друг друга.

Квартиру для детского дома семейного типа, мэрии в безвозмездное использование на 10 лет предоставили предприниматели. Обустроить ее помогли благотворители. В новом доме семь спален, 5 санузлов, кухня и спортзал.

В целом во Львове функционирует 5 детдомов семейного типа. В них воспитывают более 40 детей.

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Опубликовано Ноябрь, 29 в 17:09



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