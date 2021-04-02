Массовая гибель птиц в Аскании-Новой

7 млн грн убытков: в Аскании-Новой за несколько месяцев погибло более 2 тыс. птиц

В течение несколько месяцев в Херсонской области погибли более двух тысяч птиц. Треть из них – краснокнижные серые журавли и Огари. Природе нанесен ущерб более чем на 7 млн ​​грн. Чтобы восстановить численность птиц, нужно минимум 15 лет.

– У нас было 16 гнезд Канюка-курганника. Если четыре осталось, это хорошо. За пределами заповедника, к сожалению, не подсчитано, – говорит директор биосферного заповедника Аскания-Нова Виктор Гавриленко.

К местам гнездования пернатые не долетели несколько километров, остановившись отдохнуть в Херсонской области.

Согласно заключению Киевского института токсикологии, птицы умерли от химикатов для борьбы с грызунами – они подбирают на полях обработанное ядом зерно и погибают.

Средства против грызунов существуют двух видов. Биологические действуют только на полевых мышей, заражая их смертельными болезнями, однако такие препараты стоят дорого.

Поэтому фермеры выбирают химическую отраву, которая опасна для всего живого. 300 мг способны убить человека, поэтому надо строго соблюдать технологии внесения пестицида.

После первых случаев массовой гибели птиц областная власть не запретила, а лишь рекомендовала фермерам не использовать опасный яд.

Госпотребслужба в Херсонской области проверила несколько десятков агрофирм, но существенных нарушений не обнаружила, сообщает и.о. начальника Наталья Клим.

Между тем руководство заповедника в 20 км от Аскании-Новой сняло на видео фермера, который разбрасывал на поле яд, не соблюдая технологию.

К этому месту экологов вывел серый журавль, который погиб на прошлой неделе. У птицы был GSM-трекер, который и помог отследить, где она питалась, ночевала и пила воду.

Данные трекера правоохранители добавят к уголовному производству, открытому по статье Загрязнение или порча земель.

Экологи требуют от парламента и министерства защиты окружающей среды усилить ответственность за использование яда и запретить опасный пестицид, пока не поздно.

Весенний пролет птиц над Херсоном продлится до конца апреля. Поэтому орнитологи не исключают новых невинных жертв борьбы фермеров с грызунами.

Массовая гибель птиц в Аскании-Новой

31 марта на территории биосферного заповедника нашли мертвыми 61 краснокнижного серого журавля.

Первые сообщения о массовой гибели птиц в Аскании-Новой начали поступать с начала года. В январе в течение недели там погибло 185 редких птиц.

Причиной смерти стало отравление зерном, которое было обработано агрохимикатами и неправильно утилизировано.

Полиция области открыла уголовное производство по факту загрязнения или порчи земель.

Фото: Depositphotos

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