70 млн пассажиров и 80 посадочных полос. Как будет выглядеть самый большой аэропорт мира в Китае

Китай показал, как будет выглядеть крупнейший аэропорт мира.

Он сможет ежегодно принимать более 600 тыс рейсов. Для строительства сооружения на полсотни квадратных метров пришлось перемещать несколько населенных пунктов.

Дизайн главного здания аэропорта Пекин Дасин разработала известная архитектор Заха Хадид.

Аэропорт будет насчитывать более 80 посадочных полос. Но благодаря особой форме к любому терминалу добраться можно будет только через несколько минут.

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Аэропорт должен стать крупным транспортным хабом. Кроме авиатерминала, здесь будет точка пересечения подземных железных дорог.

Чтобы конструкция не вибрировала из-за скоростных поездов, строители использовали более тысячи специальных устройств. Аэропорт планируют открыть в этом году.

Предполагается, что он будет обслуживать около 70 млн пассажиров в год.

К слову, в Белой Церкви появится международный аэропорт – дата.

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