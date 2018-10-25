Факты / Видео / Украина / 70-титысячный город Смела без тепла: причины и кто виноват/

70-титысячный город Смела без тепла: причины и кто виноват

В 70-тысячном городе Смела Черкасской области отопительный сезон – под угрозой. До этого три года подряд тепло вовремя не подавали и среди зимы оно исчезало. Частное предприятие, которое обслуживало до недавнего времени местные теплосети, накопило многомиллионный долг перед поставщиком. С этого года за обогрев большей части города взялось коммунальное предприятие.

В этом году 80% Смелы будет обогревать коммунальное предприятие. В коммунальном предприятии уверяют: котельные технически готовы подать тепло райцентру.

Читайте: Кто и почему будет платить за отопление в Киеве в 3 раза меньше

Городские чиновники уверяют, отопительный сезон начнут вовремя. Хотя уже вовремя не начали. А долги предшественников – не их. Сейчас ведут переговоры с трейдером.

Проблемы прошлых долгов стороны будут решать в суде. А власть Смелы заручившись поддержкой области, будут искать взаимопонимание с газовиками. А пока существует реальная угроза, что через чиновничьи войны 70-тысячный город будет сидеть без тепла и в морозы.

К слову, без угля и газа. Города Донетчины переходят на электроотопление.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как украинцы готовятся к отопительному сезону
Опалення
Отопительный сезон стартовал в 4 городах Украины: кто получил тепло
Отопительный сезон в Киеве стартует 15 октября
Опалення
Когда в Киеве включат отопление
Повышение выплат онкобольным и учителям – ответ Кабмина
Отопительный сезон в Украине может начаться раньше
отопление в украине
Отопление в Украине может появиться уже на следующей неделе
Опалення
Газа хватит на отопительный сезон 2018 – Нафтогаз

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка