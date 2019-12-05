700 тыс. в месяц: какие зарплаты в ЦИК и законны ли такие оклады

Счетная палата проверит ЦИК впервые за десять лет. Оказывается, с 2009 года никто не проверял, как Центризбирком тратит средства. А как оказалось, немалые суммы идут на зарплаты – полмиллиона, или даже больше. Не в год, а в месяц. Например, экс-председатель Центризбиркома в сентябре получила 543 тыс. А нынешний руководитель, тогда рядовой член ЦИК до более 700.

Заработать за месяц, как президент за год.

Центральная избирательная комиссия – одно из самых прибыльных мест для работы. Ее члены легко зарабатывают по несколько тысяч в месяц.

Хорошие оклады установлены в законе о ЦИК. У секретаря – 30 прожиточных минимумов, это примерно 60 тыс. грн, у заместителя – 27. У рядового члена ЦИК – 25: примерно 50 тыс. грн. Хотя настоящее золотое дно – различные пособия, сверхурочные и премии. 180 тыс. о которых упоминал Олег Диденко – это еще мало. В сентябре, когда выборы уже давно прошли получил 739 тыс. Благодаря надбавкам и отпускным.

Экс-глава Центризбиркома Татьяна Слипачук в сентябре заработала более полумиллиона гривен, – узнало агентство УНН. Из них 227 – компенсация за неиспользованный отпуск и более 235 материальная помощь на оздоровление. И все – законно.

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Возможно, новый состав ЦИК живет скромнее, но об этом узнать трудно. Председатель времени на общение с журналистами не нашел. А с письменным ответом сложилась детективная история. В Центризбиркоме утверждают: ее прислали. Мы не получили, теперь просят еще раз подготовить запрос.

Бывшие члены комиссии тоже немногословны. Говорят: высокие зарплаты – предохранитель от коррупции. Однако это палка двух концов. Потому что стражи избирательного порядка будут хранить денежное место, а значит хотеть угождать власти.

В чем причина такой несправедливости депутат Ирина Верещук попросила выяснить председателя СБУ.

Между тем, проверить Центризбирком планирует Счетная палата.

Хотя аудит должен происходить каждые три года. Сейчас пока проверят период с 17-19 года. Результаты обещают примерно через три месяца. За то время центрвыборчокмовцы могут заработать еще до миллиона – каждый.

Факты ICTV ранее писали о том, что чиновник, которая развела беспорядок на улицах, получила 8 зарплат за 1 месяц.

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