Дороги в Украине: для водителей построят два частных автобаны

75 грн за 100 км: готовы ли украинцы платить за частные автобаны

Платные автобаны в Украине — далекая пока перспектива. В Мининфраструктуры опровергли информацию, что несколько качественных и уже построенных автодорог хотят сделать платными.

В учреждении назвали это мифом, но идея использования дорог за деньги на самом деле существует. Два частных автобана планируют проложить на западе страны — от границы с Польшей и Венгрией.

Сейчас специалисты считают, сколько это будет стоить, а потом будут искать инвестора. Однако тарифы правительство уже утвердило — 75 грн за 100 км. Что может измениться — далее в материале Фактов ICTV.

Чтобы не оставить колеса в ямах, водители пытались объезжать кусок трассы с Днепра в Кривой Рог, наматывая лишних 200 км. Два года назад шоссе таки дождалось ремонта.

Трассу Днепр-Кривой Рог-Николаев сделают платной. А с ней еще пять автодорог ранее растиражировали некоторые СМИ. В профильном министерстве эту информацию Фактам ICTV опровергли.

— Это миф, который искусственно создался в информационном поле. Эти дороги рассматриваются как бесплатные, — заявила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Шесть дорог действительно передадут инвесторам для ремонта и дальнейшего ухода. Однако деньги будет возвращать не водитель, а государство в течение 20 лет.

— Платная дорога может быть только в том случае, если у нее есть бесплатная альтернатива. Мы должны построить абсолютно новую альтернативную дорогу и только тогда сделать ее платной, — отметила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Платных автострад планируют построить две. Первая длиной 200 км будет вести от польской границы Краковец-Львов-Броды-Ровно.

Вторая автодорога Стрый-Мукачево — должна соединить Львов с Закарпатьем и Венгрией. Оба проекта инициировали частные компании — отечественная и турецкая. Они сейчас считают расходы и прибыль.

— На определенных участках, например, в пограничных пунктах или портах. В этих сегментах перспектива действительно есть. Для массового внедрения платных дорог так, как это существует в странах ЕС, Украина не готова с точки зрения доходов большинства населения и бизнеса, — отметил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Платных дорог еще нет, а тариф за проезд правительство уже определило. Он привязан к курсу евро и зависит от габаритов. Легковой машине 100 км обойдутся в 75 грн, с фуры весом более 12 тонн возьмут 420 грн.

Факты ICTV спросили водителей, готовы ли они платить. По мнению некоторых, 70 грн за 100 км — доступная цена, если оплачивать комфорт. Другие отметили, что у людей должна быть альтернатива. Третьи подчеркнули, что за новый автобан можно заплатить, зная, что в каждый литр топлива вложена стоимость ремонта дорог.

Часть платы за проезд направят на строительство других дорог, другая часть вернется инвестору. Автобаны будут обходить населенные пункты, иметь по меньшей мере четыре полосы без светофоров и зебр. Поэтому водители будут экономить время, топливо и деньги на ремонт.

Украинец Эдуард Игнатов, который живет в Италии, по просьбе Фактов ICTV объяснил разницу между местными дорогами. Бесплатные имеют ограничение скорости 90 км в час, ровные и ухоженные, но перегруженные. По контрасту покрытия видно, где начинаются платные.

Деньги автоматически списываются с банковской карты Эдуарда — это быстрее, чем каждый раз покупать одноразовый билет. По частной автостраде люди доезжают в три раза быстрее, но в Италии — это недешевое удовольствие.

— €5-6 евро в одну сторону. €10-12 в день. €300 в месяц при зарплате в €1,3-1,5 тыс. Простой рабочий не может потянуть, — отметил он.

Формы оплаты в Европе бывают разные. Виньетка, как, например, в Австрии — это наклейка на лобовое стекло, что абонемент, дающий право ездить от нескольких дней до года.

Или тариф за километраж, как в Италии. Цены могут отличаться в несколько раз, как в Польше, в зависимости от трассы, категории и продолжительности маршрута.

Первую платную украинскую дорогу Краковец-Броды-Ровно планируют проложить в три этапа. Сейчас считают экономическую целесообразность проекта. К концу следующего года должны объявить тендер, и только после избрания победителя приступят к строительству.

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