8-летний украинец стал чемпион мира по шахматам. Кто он и его мечты

Бело-черный праздник. Именно в этот день уже более полусотни лет мир отмечает день шахмат. В больших и маленьких городах устраивают турниры, сеансы одновременной игры, а гроссмейстеры делятся опытом с новичками.

Ему девять, он на голову ниже сверстников, но шахматных регалий и наград у этого мальчика на все двадцать – спортивного возраста.

В пять лет Тихон Черняев получил первый взрослый разряд, в шесть – самый высокий в мире стартовый рейтинг ФИДЕ – международной шахматной федерации, в семь стал двукратным чемпионом Украины, почти в восемь – кандидатом в мастера спорта, а в восемь с небольшим – двукратным чемпионом мира. Теперь мечтает стать гроссмейстером.

Читайте: Робот-шутник играет в шахматы и решает кроссворды

Сейчас отдавать детей на шахматы – модно, начинают играть с детства, уже в 10-12 борются за высокие титулы, говорит гроссмейстер. Но шахматы игра коварная, и не всегда это зависит от уровня соперника.

Шахматы учат аналитически мыслить, концентрироваться и добиваться результата – с шахматистов выходят удачные айтишники, адвокаты и банкиры, говорит Михаил Бродский.

Тихон успевает и в футбол поиграть, и в компьютерные игры, и 5 часов в день выделять для шахмат – правило, которое никогда не нарушает. И это при том – что по школьной программе он отличник.

К слову, Мария Музычук выиграла бронзу Чемпионата мира по шахматам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.