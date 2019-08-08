80 раненых и погибший спецназовец: последствия штурма дома экс-президента Кыргызстана

После двух штурмов, силовики таки задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Спецназу сопротивлялись сторонники экс-главы государства. В результате столкновений пострадали более 80 человек, один из бойцов спецназа позже скончался в больнице.

7 августа силовики окружили резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш в 20 километров от столицы.

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Однако, сторонники бывшего главы государства не давали им прорваться в здание. По разным данным там собралось до тысячи человек.

Ночью спецназ пошел на штурм – применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Пострадали по меньшей мере 80 человек, один спецназовец погиб. Власти утверждают, что его убили из снайперского оружия.

Сам бывший президент Кыргызстана признался, что стрелял во время штурма. Говорит, у его сторонников оружия не было.

Сторонникам экс-президента удалось оттеснить силовиков. Они забаррикадировались в доме Атамбаева, а нескольких спецназовцев взяли в заложники.

Из-за сложившейся ситуации действующий президент страны прервал краткосрочный отпуск и вернулся в столицу.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Генпрокуратура обнаружила в действиях Атамбаева признаки коррупции, превышении полномочий и незаконного обогащения.

Сам Атамбаев обвинения в коррупции называет абсурдными и политическим заказом. Однако, после второго штурма экс-президент все же сдался действующей власти.

Такое решение он принял после длительных переговоров. Силовики увезли Атамбаева из резиденции вместе с другими оппозиционерами.

Напомним, в Москве ОМОН жестоко разогнал и задержал участников акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

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