80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру: в Киеве пройдут траурные мероприятия

6 октября в Киеве пройдут траурные мероприятия в связи с годовщиной трагедии Бабьего Яра. На месте массового расстрела евреев во время Второй мировой войны состоится официальная церемония с участием мировых лидеров, деятелей еврейских организаций и выживших во время Холокоста.

Также в мероприятиях будут участвовать украинцы, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

В связи с прибытием многочисленных иностранных делегаций в Киеве будет ограничено движение автомобилей с 8.00 до 23.00 на пути от аэропорта Борисполь к мемориалу Бабий Яр. Водителей просят отнестись с пониманием.

Специально к годовщине трагедии в Бабьем Яру в Киев прибыли президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Израиля Ицхак Герцог.

Они будут участвовать в официальных мероприятиях вместе с Владимиром Зеленским. Начало — 0 17.00 возле памятника Менора на территории Бабьего Яра.

5 октября в столице состоялся Марш памяти людей, которых расстреляли в Бабьем Яру. Около 800 человек собрались у кинотеатра Киевская Русь и направились в сторону урочища.

Что известно о трагедии

29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру состоялись самые массовые расстрелы за годы Второй мировой войны. Нацисты из карательных подразделений Третьего Рейха за два дня убили около 34 тыс. евреев, проживавших в Киеве.

Общее количество жертв может быть больше, ведь по словам выживших, нацисты не учитывали маленьких детей.

Чтобы скрыть следы преступления, немецкие саперы взорвали склоны Бабьего Яра. В результате песок засыпал тела жертв, а советским военным было приказано его разровнять.

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