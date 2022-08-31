80% заведений обеспечены надежными укрытиями: какие области готовы принимать учеников офлайн

Половина украинских учебных заведений готова принять учеников 1 сентября. Больше всего школ подготовили в Черновицкой и Закарпатской областях, там более 80% заведений обеспечены надежными укрытиями. И хотя учебный год стартует уже завтра, разрешить ли ребенку посещать школу – дискуссии продолжаются до сих пор.

По последней информации Министерства образования из почти 4 млн учеников с подконтрольных территорий — половина будет учиться онлайн, чуть больше миллиона выберет смешанную форму и сядут за парты почти 900 тыс. школьников.

По опросам 138 тыс. учащихся столицы, а это большинство – готовы посещать школу. Впрочем, есть условие – офлайн будет учиться только такое количество детей, которое сможет вместить укрытие. Иначе придется или делить учеников на смены, или ждать пока кто-то откажется от очной формы. Каждая школа будет выбирать свой сценарий.

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