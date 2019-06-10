800 литров Нурела Д в реке Рось: критическая ли ситуация и последствия

Экологическая беда произошла на реке Рось. После ДТП возле села Збаржевка Винницкой области, в воду попали опасные химикаты – всего 800 литров. Спасатели рекомендуют не купаться, не ловит рыбу, не выпаивать скот. Предварительно считают, что этот препарат Нурел Д, который применяют для уничтожения паразитов.

В Госпродпотребслужбе и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды. Результаты анализа на содержание химических веществ обещают обнародовать сегодня (10 июня). По состоянию на сейчас известно также, что из-за загрязнения реки Рось, воду городу Умань подают из резервных водохранилищ, запасов хватит на трое суток. В городе Белая Церковь создан запас на одни сутки.

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Ситуация с утечкой яда в пруд в селе Збаржевка не критична

Экологи просят не паниковать. В реку Рось накануне попали только гербициды – их используют только для защиты растений. В Винницкой области, где зафиксировали утечку, уже работает специальная комиссия.

Именно инсектицид Нурел больше напугал местных. Его применяют для борьбы с вредителями и он опасен для человека. Но чиновники уверяют, этого яда в водоеме не было – только гербициды.

Вылились химикаты в реку из-за аварии. Более тонны различных препаратов похитили из двух ферм области.

Возбуждены уголовные производства – по факту кражи гербицидов в больших размерах и по факту загрязнения окружающей среды. Несколько сел Винницкой области без воды.

Напомним, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось. Опасные вещества могут достичь Киевщины, в связи с чем в городе Белая Церковь было принято решение временно прекратить водоснабжение.

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