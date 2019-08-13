9-летний Артурчик нуждается в помощи: у мальчика болезнь спастики

В нашей помощи нуждается 9-летний Артурчик.

Через страшный диагноз ДЦП он себя очень плохо чувствует – страшная спастика не дает жить без боли.

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Каждые три месяца ребенку нужна реабилитация, без которой он не может нормально двигаться. Врачи прогнозируют, что если систематически проходить курсы реабилитации – уменьшается спастика, улучшается движения ног и рук.

Родители мальчика умерли три года назад, поэтому помочь ему некому. Всех неравнодушных просят помочь.

Реквизиты, на которые можно направить помощь и контактные данные: ПриватБанк (Курило Алла) 4149 9991 1073 5857

Напомним, 6-летняя Настя страдает редкой болезнью: нужно 18 тысяч гривен.

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