9-ая совместная сессия в Вильнюсе: о чем говорили Украина, Литва и Польша

Спикеры Украины, Литвы и Польши, а также депутаты трех стран собрались в Вильнюсе, чтобы провести уже 9-ю совместную сессию.

Хозяин собрания – спикер литовского сената Викторас Пранцкетис сначала напомнил об общем прошлом наших народов, которое обязывает строить и общее будущее.

Главная угроза сейчас для Литвы, Польши и Украины, как и 100 лет назад – со стороны России, уверен маршал польского Сената Станислав Карчевский. Он призвал парламентариев не поддаваться на попытки Кремля манипулировать проблемными страницами нашей истории.

Андрей Парубий напомнил своим коллегам, какую дорогую цену ежедневно приходится платить Украине за право двигаться по европейскому пути. Председатель Верховной Рады убежден, необходимо объединить усилия наших государств и противодействовать России на всех фронтах: кроме безопасности также и на экономическом, энергетическом. На ассамблее активно обсуждали инициативу Украины 2027.

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Это своеобразный план Маршалла, который поможет поднять экономику и присоединиться к ЕС, менее чем за 10 лет.

Прокомментировал украинский спикер и псевдовыборы на оккупированной Россией территории Донбасса.

Работа ассамблеи продолжится завтра утром. Парламентарии будут договариваться об экономическом и энергетическом сотрудничестве и совместном противодействии гибридным угрозам и пропаганде России.

К слову, в 2019 в Раде будут сидеть минимум 10 “президентов” – Парубий.

Опубликовано Ноябрь, 12 в 20:09



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