90% не получили надбавки. На Харьковщине протестуют работники скорой помощи

На Харьковщине протестуют медики скорой помощи. Они требуют выплатить всем работникам надбавки за работу на коронавирусной передовой. На прошлой неделе обещанные правительством надбавки получили только 244 медиков экстренной помощи. Это только те, кто работал с пациентами с подтвержденным Covid-19, а это лишь 10% от всех работников.

Полсотни медиков написали письмо председателю Харьковской обладминистрации с требованием дать надбавки всем работникам. Говорят, если их не услышат, то снова будут протестовать. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда украинские медики получат защитные костюмы.

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