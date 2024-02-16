Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
95 боевых столкновений в сутки! Под Бахмутом и Авдеевкой сейчас… | Новости Факты ICTV за 16.02.2024
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Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 10.00 (16.02.2024)
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