Факты ICTV – Выпуск 15:45 (25.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус уже добрался тирольских Альп, испанских Канар и итальянской Сицилии, на западных границах Украины начали температурный скрининг приезжих, которые заезжают на авто; украинские сети изношены на 70%, отключение света и без непогоды – нормальная у нас ситуация, когда и кто их отремонтирует; рынок земли по-голландски – здесь земля продается всем без ограничений, желающих немного даже среди иностранцев; суд США признал известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в двух эпизодах сексуального насилия, он в тюрьме ждать приговора.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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