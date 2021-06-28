Или голосуете, или референдум: как в 1996 году принимали Конституцию Украины

Конституция Украины была принята ровно 25 лет назад — в 1996 году. Тогда Верховная Рада работала без перерыва — целые сутки. Голосовали депутаты за каждую статью отдельно. И в 9.18 утра — Конституция Украины была принята.

С тех пор Конституцию Украины не раз меняли. Среди последних и важных — закрепление курcа на интеграцию в НАТО и Евросоюз.

Украина получила собственную Конституцию последней из стран бывшего СССР. Первые пять лет независимости только меняли старую, коммунистическую конституцию УССР. Потому что левое большинство в Верховной Раде устраивала именно она.

Избран президентом в июле 1994 года Леонид Кучма уже осенью начал работу Конституционной комиссии. Сначала предложил — временный конституционный договор — хотя бы на год, чтобы за это время разработать подробный проект Конституции.

Основной Закон за год таки разработали, но 19 июня 1996 депутаты провалили голосование. Кучма пригрозил: либо голосуете, или референдум. И пусть Конституцию утверждает народ.

Начиная уже с 2000 года президент Кучма пытается ввести в Украине политическую реформу. Ее формулировки меняются от попытки к попытке, но ядро ​​остается неизменным: парламент должен взять часть ответственности за страну на себя.

Первые попытки реформы неудачные: парламент отказывается имплементировать рекордный результат всенародного референдума 2000 года. Через три года при голосовании за политреформу в Верховной Раде не хватает лишь шести голосов. Но в конце концов Кучма таки добивается принятия парламентско-президентской модели. 8 декабря 2004 года Верховная Рада голосует за нее в пакете с другими законами.

Начиная с 1 января 2006 года Украина перешла к парламентско-президентской модели, по которой живет до сих пор.

За исключением лет пребывания у власти Януковича. Он незаконно вернул себе расширенные полномочия. Одним из первых решений парламента после побега Януковича было возвращение статуса кво.

Зеленский на торжественном заседании Рады по случаю Дня Конституции

Президент Украины выступил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

По его словам, Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Украины Филиппа Орлика ­­­– одна из них уже выставлена на всеобщее обозрение в фойе здания парламента.

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